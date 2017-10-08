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Гонки автомобилей на солнечных батареях стартовали в Австралии

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Фото: Global Look Prees/Xu Haijing
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Крупное соревнование между автомобилями на солнечных батареях The World Solar Challenge началось в Австралии, сообщает агентство Reuters.

В соревновании принимают участие 42 автомобиля. Они должны будут преодолеть дистанцию 3 тыс. км, проехав из города Дарвина в город Аделаида.

По предварительным данным, для большинства автомобилей гонка займет примерно неделю.

Как уточняет «Газета.ру», рекорд по времени был установлен в 2009 году и принадлежит автомобилю, разработанному в университете Токай в Японии. Машина преодолела дистанцию всего за 29 часов и 49 минут.

Ранее сообщалось, что завод в сирийском Алеппо, восстановленный после ухода боевиков, возобновил производство автономных энергоустановок на солнечных батареях для гражданских объектов.

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