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Производство солнечных батарей возобновили на заводе в Алеппо

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Фото: Global Look Prees/E]Joaquin Hernandez
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Завод в сирийском Алеппо, восстановленный после ухода боевиков, возобновил производство автономных энергоустановок на солнечных батареях для гражданских объектов.

Об этом рассказал журналистам директор по производству Мухаммед Сахим.

«Рынок сбыта — весь Алеппо. В городе разрушены электростанции. В первую очередь устанавливают на объекты социальной инфраструктуры: школы и медицинские учреждения», — рассказал он.

Сахим отметил, что предприятие, которое успели эвакуировать до прихода боевиков, продолжало работать во время войны. Специалисты выполняли заказы военных, устанавливали солнечные батареи на КПП, передает ТАСС.

«Как только промзону освободили, мы вернулись», — отметил директор завода.

По его словам, 45 школ в Алеппо уже оборудованы солнечными батареями. На очереди еще 200 учебных заведений.

В августе Минобороны России сообщило, что провинция Алеппо полностью освобождена от террористов запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

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