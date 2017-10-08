В Нью-Йорке горит банк Федеральной резервной системы США
Десятки пожарных пытаются потушить здание Федерального резервного банка Нью-Йорка. Пожар начался на крыше банка поздно вечером в субботу, 7 октября, сообщает NBC News.
По данным СМИ, пламя вспыхнуло из-за неполадок в работе генератора, установленного на крыше. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.
Видео пожара опубликовано на сайте РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что задержан подросток, который угрожал на своей страничке в соцсети расстрелять Школу изобразительных и сценических искусств имени Фьорелло Ла Гуардия в Нью-Йорке.