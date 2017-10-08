Моторную лодку Джона Кеннеди продали на аукционе за $75 тыс.

На аукционе в Нью-Йорке моторную лодку Джона Кеннеди продали за $75 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей аукционного дома Guernsey’s.

Речь идет о пятиметровой лодке под названием Restofus, сделанной из красного дерева компанией Century в 1961 году. Изначально она принадлежала отцу 35-го американского президента — Джозефу Кеннеди, а после смерти Джона досталась его брату Эдварду. Изначально стоимость лота оценивалась в $100–150 тыс., однако за эту цену покупателей не нашлось. Новый владелец плавсредства пожелал остаться неизвестным.

Также на аукционе выставлялись другие вещи клана Кеннеди, в частности кресло-качалка президента (данный лот ушел с молотка за $30 тыс.), купальный костюм Жаклин Кеннеди ($1,8 тыс.), две пары плавок Джона Кеннеди ($3,5 тыс. и $1,8 тыс.). О том, что личные вещи четы Кеннеди будут выставлены на аукцион, стало известно в конце сентября.

Ранее на нью-йоркском аукционе была продана копия письма Христофора Колумба об открытии Америки с шестью иллюстрациями. Лот сошел с молотка за рекордную сумму — $751,5 тыс. Письмо адресовано главному казначею Арагона Габриэлю Санчесу, оно было переведено на латынь Леонардо Ди Коско. На иллюстрациях изображен сам Колумб, аборигены, карта части Америки с кораблями мореплавателя, герб Испании, портрет корабля Фердинанда.