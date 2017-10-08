СМИ: Мэй планирует отправить в отставку главу британского МИД Джонсона

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует в ближайшее время провести перестановку в кабинете министров, в рамках которой глава британского МИД Борис Джонсон может лишиться поста. Об этом сообщает газета The Times.

«Я — премьер-министр, и часть моей работы — убедиться в том, что в моем кабинете всегда работают лучшие люди», — сказала Мэй в ответ на вопрос журналиста издания о судьбе Джонсона.

По мнению журналистов, ответ премьера — «ясный знак о том, что Мэй готова заменить министров, создававших ей трудности и потерпевших неудачу на своем посту».

Источники издания в Консервативной партии сообщили, что провести перестановки Мэй планирует после заседания Европейского совета 19-–20 октября.

Также премьер-министр прокомментировала инцидент на своем выступлении, когда пранкер вручил ей анкету на увольнение.

«Я очень целеустремленный человек. Я не тот, кто сдается», — сказала Мэй, отметив, что происшествие не сказалось на ее доверии к полиции, обеспечивавшей порядок на мероприятии.

«Я им полностью доверяю», — подчеркнула премьер.

Ранее сообщалось, что на съезде Консервативной партии пранкер Ли Нельсон прервал выступление Мэй, вручив ей форму P45 –– анкету на увольнение.

После этого премьер-министр едва смогла закончить свое выступление из-за начавшегося приступа кашля.

Британские СМИ распространили информацию, что окружение Мэй может вынудить уйти ее в отставку. Однако позже в правительстве эти слухи опровергли.