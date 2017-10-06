Мэй заявила, что останется премьером

Глава британского правительства Тереза Мэй заявила в пятницу журналистам, что не собирается в отставку со своего поста. Она добавила, что пользуется поддержкой министров, сообщает «РИА Новости».

Ранее в пятницу бывший председатель Консервативной партии Великобритании Грант Шэппс заявил о том, что подготовил список из трех десятков имен парламентариев, призывающих премьер-министра уйти в отставку. Политик заявил, что его инициативу поддерживают и действующие министры.

«Стране нужно спокойное лидерство, и именно его я осуществляю при поддержке своего кабинета министров», — сказала Мэй.

Портал iz.ru ранее сообщил, что представители британского правительства опровергли слухи о скорой отставке премьер-министра страны Терезы Мэй.