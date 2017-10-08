Дом престарелых во Флориде, где погибли 12 человек, прекратил работу

Прекратил работу дом престарелых в Голливуд-Хилс (Флорида), в котором погибли 12 человек.

Об этом рассказали СМИ со ссылкой на текст документа, направленного властям штата.

Учреждение было закрыто на неделю раньше срока, и все его 245 сотрудников были уволены, сообщает «РИА Новости».

Основной причиной ликвидации дома считается гибель 12 человек во время урагана «Ирма», обрушившегося на Флориду.

Губернатор штата Рик Скотт заявил, что администрация учреждения не предупредила о возможной угрозе для жизни своих пациентов и несет ответственность за их гибель. Отмечается, что еще 120 человек из дома престарелых все-таки были эвакуированы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Белый дом попросит конгресс выделить из средств федерального бюджета $29 млрд для оказания помощи регионам, пострадавшим от ураганов «Мария», «Ирма» и «Харви».