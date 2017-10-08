Прямой эфир
Спорт
Овечкин повторил столетний рекорд НХЛ
Мир
Ураган «Нэйт» приблизился к городу Билокси в штате Миссисипи
Мир
Reuters сообщает об окружении террористов ИГ в сирийском Меядине
Мир
Политика США не повлияет на планы Саудовской Аравии сотрудничать с РФ
Мир
Стрелявший в Лас-Вегасе мог страдать психическим заболеванием
Общество
Пять человек пострадали в ДТП с пьяным водителем в Москве
Сюжет:

Дом престарелых во Флориде, где погибли 12 человек, прекратил работу

0
Фото: Global Look Press/Sebastian Willnow
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прекратил работу дом престарелых в Голливуд-Хилс (Флорида), в котором погибли 12 человек.

Об этом рассказали СМИ со ссылкой на текст документа, направленного властям штата.

Учреждение было закрыто на неделю раньше срока, и все его 245 сотрудников были уволены, сообщает «РИА Новости».

Основной причиной ликвидации дома считается гибель 12 человек во время урагана «Ирма», обрушившегося на Флориду.

Губернатор штата Рик Скотт заявил, что администрация учреждения не предупредила о возможной угрозе для жизни своих пациентов и несет ответственность за их гибель. Отмечается, что еще 120 человек из дома престарелых все-таки были эвакуированы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Белый дом попросит конгресс выделить из средств федерального бюджета $29 млрд для оказания помощи регионам, пострадавшим от ураганов «Мария», «Ирма» и «Харви».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из-за урагана «Ирма» более 16 млн человек в США лишены электричества
Ущерб от ураганов «Харви» и «Ирма» может достичь $290 млрд
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017