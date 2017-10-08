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Планировавший теракт в ТЦ Каира египтянин сдался властям

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Фото: Global Look Press/x99
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Египтянин, планировавший теракт в крупном торговом центре в Каире, в последний момент сдался полиции. Об этом сообщает издание «Аль-Ватан» со ссылкой на силовые структуры Египта.

Издание отмечает, что 28-летний житель провинции Шаркия собирался совершить подрыв в ТЦ Каира в округе Маади, однако передумал и пришел в полицию.

Как рассказали в полиции, мужчина рассказал о подготовке атаки и показал заминированный автомобиль, в котором было не менее 10 кг взрывчатки.

Следователи выяснили, что несостаявшийся террорист принадлежит к вооруженной группировке «Хасм», связанной с запрещенным в Египте исламистским объединением «Братья-мусульмане».

Его дело передано в службу госбезопасности.

Также отмечается, что в субботу также были арестованы 14 активистов «Хасм». При обыске у них обнаружили большой арсенал оружия и взрывчатки.

Предполагается, что они планировали террористические акты на территории Египта.

Ранее сообщалось, что бразильский судья разрешил выпустить из-под ареста итальянского террориста, приговоренного на родине к четырем пожизненным срокам за убийства.

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