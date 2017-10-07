7 октября 2017 года стало «зеркальным» днем календаря

7 октября 2017 года является «зеркальным» днем календаря. Если прочитать данную дату в обратную сторону — порядок цифр останется прежним. В следующем месяце «зеркальным» днем станет 11 ноября.

По мнению нумерологов, подобные дни, как правило, богаты на необычные события. В такие дни молодожены массово стремятся заключать браки. Что касается тех, кто родился в этот день, то они наделены особыми способносятми, - считают нумерологи.

"В этот день рождаются люди, которые могут управлять пространством", - считает нумеролог Сергей Кузнецов-Патшин.

В нумерологии цифра 7 считается счастливым числом. Она была священной и магической во многих цивилизациях — как в древних, так и в средние века. Цифра 7 часто упоминается в христианских священных текстах, в мифах Древней Греции и в народных поговорках.

Неудивительно, что 07.07.17 года в России наблюдался ажиотаж в загсах. Этот день считается «счастливой датой» для свадеб. Так, в Красноярске в этот день зарегистрировали более 400 пар, пишет ГТРК «Красноярск». В Москве в этот день поженились 1152 пары. Как отмечает официальный сайт мэра Москвы, мода на бракосочетания в день с «зеркальными датами» началась десять лет назад — 7.07.07 года в Москве поженились 1678 пар, а 8.08.08 года — 1597.