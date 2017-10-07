Житель Канады выиграл $25 млн в лотерею

Житель канадской провинции Онтарио выиграл в национальную лотерею 31,3 млн канадских долларов (25 млн долларов США). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ассоциации Atlantic Lottery.

«Выпавшие номера — 10, 17, 25, 27, 29, 34 и 38. Бонус-число — 48», — уточнили организаторы национальной лотереи Lotto Max.

Кто оказался победителем и в каком городе проживает владелец счастливого билета, пока не известно. По правилам розыгрыша победителю будет необходимо предъявить лотерейный билет, а его имя должно стать достоянием общественности.

Обладательницей крупнейшего в истории выигрыша в лотерею в размере $758,7 млн стала медицинский работник из Массачусетса Мэвис Уончик.