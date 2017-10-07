Роухани: выгоду от ядерной сделки не сведут на нет даже десять Трампов

Свести на нет выгоду Ирана от ядерной сделки не смогут ни президент США Дональд Трамп, ни «десяток других Трампов», заявил президент Ирана Хасан Роухани. Об этом он сказал в ходе выступления в Тегеранском университете по случаю начала учебного года у студентов, сообщает агентство Tasnim.

«Ни (президент США Дональд) Трамп, ни десяток других Трампов не смогут свести на нет безоговорочные преимущества СВПД (совместный всеобъемлющий план действий или ядерная сделка)», — сказал он.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп намерен расторгнуть ядерную сделку.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти сообщения слухами.

14 июля 2015 года Ираном и «шестеркой» международных посредников (РФ, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и ЕС. Тегеран со своей стороны обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.