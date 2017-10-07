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Роухани: выгоду от ядерной сделки не сведут на нет даже десять Трампов

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Фото: REUTERS/Stephanie Keith
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Свести на нет выгоду Ирана от ядерной сделки не смогут ни президент США Дональд Трамп, ни «десяток других Трампов», заявил президент Ирана Хасан Роухани. Об этом он сказал в ходе выступления в Тегеранском университете по случаю начала учебного года у студентов, сообщает агентство Tasnim.

«Ни (президент США Дональд) Трамп, ни десяток других Трампов не смогут свести на нет безоговорочные преимущества СВПД (совместный всеобъемлющий план действий или ядерная сделка)», — сказал он.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп намерен расторгнуть ядерную сделку.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти сообщения слухами.

14 июля 2015 года Ираном и «шестеркой» международных посредников (РФ, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и ЕС. Тегеран со своей стороны обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

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