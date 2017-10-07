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МИД Турции не собирается прекращать переговоры о вступлении в ЕС

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Фото: Global Look Prees/CHROMORANGE/Bilderbox
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Анкара не изменила своего намерения вступить в ЕС и не собирается прекращать переговоры с Евросоюзом. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью изданию Spiegel.

«Нет, наша позиция по этому вопросу остается неизменной на протяжении последних лет. Решение по продолжению переговоров выносит ЕС, а мы просто идем своим путем», — приводит ТАСС заявление главы турецкого внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что власти Турции проводят реформы в стране вне зависимости от того, повлияют ли они на переговорный процесс по вхождению в ЕС.

Министр также заявил, что Анкара готова к улучшению отношений с Берлином. «Я готов предпринять усилия со своей стороны», — подчеркнул Мевлют Чавушоглу.

Вместе с тем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара больше не нуждается в членстве в Евросоюзе и власти страны не станут первыми «выбрасывать полотенце» в схватке с ЕС.

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