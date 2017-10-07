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СК проверит данные о смерти пианиста Клейна из-за задержки врачей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Иркутские следователи начали доследственную проверку после сообщений СМИ о том, что заслуженный артист России пианист Михаил Клейн умер во время концерта из-за задержки скорой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

По данным СМИ, в Иркутске бригада скорой помощи не оказала своевременную медицинскую помощь пианисту, у которого во время концерта случился сердечный приступ.

«Чтобы разобраться во всех обстоятельствах произошедшего, следственными органами СУСК России по Иркутской области организована доследственная проверка», — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что скорая помощь приехали к умирающему пианисту спустя 40 минут после вызова. Кроме того, по данным местных СМИ, бригада скорой помощи приехала без необходимого для реанимации оборудования.

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