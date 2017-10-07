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Фанатов сборной Англии призвали вести себя сдержанно на ЧМ-2018

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Фото: Global Look Prees/Joel Goodman
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Болельщиков сборной Англии призвали вести себя сдержанно на чемпионате мира 2018 года в России. С таким заявлением выступил глава подразделения полиции Великобритании, отвечающего за безопасность на футболе, Марк Робертс.

Как пишет газета The Telegraph, Робертс сказал, что английские болельщики могут достаточно жестко высказываться о противниках. Он призвал фанатов «быть осторожными» и достойно представить страну.

«Играя с испанцами, они могут петь песни про Гибралтар, в Дортмунде — о Второй мировой войне, такая тенденция существует. Я считаю, что если они попытаются вести себя так в России, то столкнутся с жесткой реакцией со стороны полиции, им нужно быть осторожными, потому что у всех есть чувства...» — сказал Робертс.

Кроме того, глава полицейского подразделения отметил, что фанатам следует обратить внимание на национальные особенности страны, куда они приезжают.

«Россия — это устоявшееся сообщество с конкретными взглядами на многие вещи, и британцы не должны полагать, что все будут принимать и понимать их образ поведения только лишь на основании того, что они — англичане», — отметил Марк Робертс.

Он также подчеркнул, что если фанаты будут устраивать беспорядки, то «получат жесткий ответ со стороны полиции». Сообщается, что на мундиаль в 2018 году в Россию могут приехать до 20 тыс. английских болельщиков. При этом британские власти во избежание различные провокаций планируют не выпускать из страны наиболее активных футбольных хулиганов. Робертс также отметил, что «фанатская проблема в России стоит достаточно остро», о чем, по его словам, свидетельствуют ролики в YouTube.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 городах страны.

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