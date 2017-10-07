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Эксперты назвали десять лучших песен для хорошего настроения

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Фото: Global Look Prees/Richard Isaac
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Музыкальное издание NME составило список из десяти композиций, которые могут улучшить настроение. На первой строчке оказалась песня группы 1960-х годов All Night Workers под названием Why Don't You Smile Now, сообщается на сайте издания.

Второе место в рейтинге занял трек Sunny Sunday Smile группы My Bloody Valentine, на третьем месте — трек  Certain Smile шотландского крунера Джонни Мэтиса, передает телеканал «360».

Ранее эксперты издания «Русский репортер» составили рейтинг главных русских песен столетия. Первое место в списке занимает легендарная «Темная ночь» Марка Бернеса. 

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