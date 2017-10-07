Небольшой дождь и до +11 градусов ожидают Москву в выходные

В столичном регионе в субботу ожидается облачная, серая и ветреная погода. Об этом сообщили в Росгидромете.

«Будет пасмурно, пройдет небольшой дождь», — приводит ТАСС сообщение метеослужбы.

Температура воздуха в Москве составит +9… +11 градусов. В Подмосковье ожидается от +6 до +11 градусов.

Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Днем порывы могут достигать 12–17 м/с.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в выходные погода в Москве и области будет комфортной.

«В субботу дождливое ненастье в столичном регионе с отходом циклона начнет постепенно ослабевать, осадки станут незначительными и очаговыми, из-за туч кое-где может неуверенно выглянуть солнце. В Москве ночью +5… +7, днем +9… +11. В воскресенье благодаря западной периферии антициклона ожидается преимущественно солнечная, сухая и не по сезону теплая погода с температурным фоном на 3–5 градусов выше климатической нормы», — рассказал Тишковец.

В воскресенье ночью воздух прогреется до 5–7 градусов. В Московской области температура составит от +2 до +7 градусов.

Днем потеплеет до 10–12 градусов, по области столбики термометров покажут +8… +13 градусов. Ветер ожидается южный, 5–10 м/с.