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Air Berlin намерена уволить 1400 сотрудников из-за банкротства

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Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
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Авиакомпания Air Berlin, ранее объявившая себя банкротом, планирует сократить свой штат на 1400 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Согласно документам профсоюза, соответствующие уведомления об увольнении наземный обслуживающий персонал получит в конце октября, а работники, чьи услуги необходимы для обеспечения полетов, будут уволены к концу февраля 2018 года. Кроме того, сокращение штата касается и административных должностей.

15 августа второй по величине авиаперевозчик Германии объявил себя банкротом после того, как главный акционер компании — национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways, сообщил о прекращении дальнейшего финансирования Air Berlin. Через несколько дней после этого стало известно о возможности приобретения большинства самолетов авиаперевозчика компанией Lufthansa. Германские СМИ сообщали, что более 100 тыс. человек, которые ранее приобрели билеты компании Air Berlin, не получат практически никакой компенсации за отмену рейсов.

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