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МЮ США обвинило в попытке теракта троих граждан США, Канады и Филиппин

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Фото: Global Look Press/Michael Weber
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Министерство юстиции США обвинило в попытке организовать теракт троих граждан США, Канады и Филиппин, им грозит пожизненное заключение.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на ведомство.

Обвиняемые — гражданин Канады Абдулрахман Эль-Банасави, гражданин США Тала Харун и гражданин Филиппин Рассел Салик — планировали провести теракт во имя «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ), сообщает «РИА Новости».

Их целью должен был стать Нью-Йорк во время священного месяца Рамадан в 2016 году, где они должны были взорвать Таймс-сквер и открыть стрельбу на концертах.

Злоумышленников взяли во время подготовки теракта, когда они уже приобрели ингредиенты для бомбы и сняли помещение для ее изготовления. Все обвинения были засекречены. Всем троим в случае признания вины грозит пожизненное заключение.

Портал iz.ru ранее рассказал о том, что президент США Дональд Трамп принял решение о продлении режима чрезвычайного положения, который был введен в стране из-за терактов в 2001 году, еще на один год.

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