Белый дом: премьер Греции Ципрас встретится с Трампом 17 октября

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас совершит визит в Вашингтон 17 октября, где встретится с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Я думаю, что это так и есть, 17 октября он будет здесь», — прокомментировала пресс-секретарь информацию о переговорах представителей двух стран. Ее цитирует «РИА Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп встретился с американскими военачальниками. В ходе встречи глава Соединенных Штатов заявил, что он высоко оценивает усилия военного командования в борьбе с террористами «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ).