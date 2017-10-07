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Международный противоминный центр в Московской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Международный противоминный центр Вооруженных сил России был создан в 2014 году для обеспечения участия России в международных программах, проектах и операциях по гуманитарному разминированию за пределами России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Сотрудники центра принимают активное участие в разминировании городов Сирии, занимались очисткой от мин и снарядов Грозненского района Чечни, в 2015 году работали в районе строительства моста через Керченский пролив
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
6 октября на территории центра торжественно открыли памятник воинам-саперам
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Демонстрация водолазного снаряжения для выполнения подводных разведывательных задач, ремонтных, эвакуационных и других подводных работ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Сотрудник противоминного центра во время демонстрации подготовки служебных собак
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Бронированный автомобиль «Рысь»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Кроме практической деятельности по разминированию, на базе центра существуют курсы по разминированию как для российских, так и для иностранных граждан
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Сейчас специалисты центра занимаются разминированием сирийского Дейр-эз-Зора
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
В первую очередь от взрывных устройств избавляют дороги, которые связывают больницы, объекты водоснабжения и электростанции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Филиал противоминного центра в феврале 2017 года открылся в Алеппо, а затем был передислоцирован в Хомс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
За это время специалисты Международного противоминного центра ВС РФ подготовили более 600 сирийских саперов
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