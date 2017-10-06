Поморские национальные парки посетили более 17 тыс. туристов

Национальные парки «Кенозерский» и «Онежское Поморье» в Архангельской области с начала года посетили более 17 тыс. туристов. В основном это были жители региона и гости из Карелии. Но часто приезжали из Вологды, Костромы, Самары, Нижнего Новгорода, Ярославля, Москвы и Санкт-Петербурга.

Природой парков интересовались и иностранные туристы из Литвы, Великобритании, Франции, Швеции, Италии и Германии, сообщает ИА FlashNord со ссылкой на пресс-секретаря ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» Виталия Барашкова.

Он отметил, что гостей в поморских парках ждут даже сейчас, несмотря на окончание сезона. В Кенозерье сейчас золотая осень, что тоже является уникальным временем года.

Кроме того, не за горами встреча Нового года. В заповедных местах сохранилась память о преданиях старины, утверждают в администрации парка.