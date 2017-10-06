Прямой эфир
Мир
ВКС РФ уничтожила в Сирии отряд наемников южнее Дейр-эз-Зора
Экономика
Доходы Саудовской Аравии и России от сделки ОПЕК+ составили $40 млрд
Мир
В Малайзии по подозрению в связях с ИГ задержали восемь человек
Общество
Отель рядом «Зарядьем» рассчитывают построить к концу 2019 года
Политика
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения

Прокуратура начала проверку из-за треснувшей многоэтажки в Минводах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура проводит проверку из-за треснувшего жилого дома в Минводах. Надзорное ведомство оценит действия местных властей при вводе в эксплуатацию этого дома. Кроме того, будет дана оценка работе застройщика.

Ранее городские власти ввели режим ЧС из-за угрозы обрушения трехэтажного жилого строения. Оттуда было эвакуировано более 60 жильцов. Решение было принято из-за того, что на стенах дома внезапно появились трещины. Их заметили только после того, как сотрудники водоканала откачали воду из подвала, где прорвало трубу, передает NewsTracker.

Отметим, что пострадавшее здание было построено в 2012 году для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. По словам жильцов, со строительством дома и введением его в эксплуатацию было «не всё гладко» и они писали жалобы в правоохранительные органы.

Как сообщили в городской администрации, около половины жильцов дома сейчас находятся в пункте временного размещения, организованном в местной гостинице. Они обеспечены трехразовым питанием. Часть жильцов осталась у родственников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Режим ЧС введен в Орле из-за обрушения четырехэтажного жилого дома
Тушение пожара в здании отеля в Ростове осложнялось угрозой обрушения
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017