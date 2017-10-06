Прокуратура начала проверку из-за треснувшей многоэтажки в Минводах

Прокуратура проводит проверку из-за треснувшего жилого дома в Минводах. Надзорное ведомство оценит действия местных властей при вводе в эксплуатацию этого дома. Кроме того, будет дана оценка работе застройщика.

Ранее городские власти ввели режим ЧС из-за угрозы обрушения трехэтажного жилого строения. Оттуда было эвакуировано более 60 жильцов. Решение было принято из-за того, что на стенах дома внезапно появились трещины. Их заметили только после того, как сотрудники водоканала откачали воду из подвала, где прорвало трубу, передает NewsTracker.

Отметим, что пострадавшее здание было построено в 2012 году для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. По словам жильцов, со строительством дома и введением его в эксплуатацию было «не всё гладко» и они писали жалобы в правоохранительные органы.

Как сообщили в городской администрации, около половины жильцов дома сейчас находятся в пункте временного размещения, организованном в местной гостинице. Они обеспечены трехразовым питанием. Часть жильцов осталась у родственников.