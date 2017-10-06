Иномарка сбила женщину на зебре в Рязани, она госпитализирована

В Рязани на зебре автомобиль Citroen С4 сбил 35-летнюю женщину. Как уточнили в правоохранительных органах, это был нерегулируемый пешеходных переход.

Женщина с травмами была госпитализирована, передает РИА «7 новостей». По факту случившегося проводится проверка. О том, в каком состоянии находился в момент аварии водитель иномарки, пока не сообщается.

Между тем, в пресс-службе регионального МВД уточнили, что только за минувший день, 5 октября, в Рязанской области под колеса машин попали пять человек. В основном ДТП происходили на пешеходных переходах.