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Иномарка сбила женщину на зебре в Рязани, она госпитализирована

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В Рязани на зебре автомобиль Citroen С4 сбил 35-летнюю женщину. Как уточнили в правоохранительных органах, это был нерегулируемый пешеходных переход.

Женщина с травмами была госпитализирована, передает РИА «7 новостей». По факту случившегося проводится проверка. О том, в каком состоянии находился в момент аварии водитель иномарки, пока не сообщается.

Между тем, в пресс-службе регионального МВД уточнили, что только за минувший день, 5 октября, в Рязанской области под колеса машин попали пять человек. В основном ДТП происходили на пешеходных переходах.

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