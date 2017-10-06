Косачев: Нобелевскую премию мира заслужили российские ВКС

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2017 году должны были стать ВКС РФ, которые внесли большой вклад в борьбу с терроризмом в Сирии, считает глава комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее портал iz.ru сообщил, что Нобелевская премия мира 2017 года была присуждена Международной компании по запрещению ядерного оружия ICAN.

«Реальной премии мира, на мой взгляд, заслуживают российские ВКС, которые внесли решающий вклад в перелом ситуации с противостоянием международному терроризму в Сирии», — приводит «РИА Новости» заявление сенатора.

По его мнению, операция российских ВКС является реальным примером борьбы за мир, а не «романтикой прекрасного безъядерного будущего».

«Эта структура преследует довольно утопичные цели «ядерного нуля» — полного запрета ядерного оружия в мире. То, что красиво на словах, не всегда разумно на практике», — отозвался Константин Косачев о деятельности ICAN.

Глава комитета Совфеда подчеркнул, что ядерное оружие сейчас является важнейшей опорой глобального стратегического баланса и предотвращает попытки ядерного шантажа со стороны отдельных стран. «Поэтому так необходимо не допустить распространения этого оружия за пределы нынешнего «ядерного клуба», а не пытаться заставить ведущие державы разоружиться», — подчеркнул сенатор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с уважением относятся к выбору лауреата Нобелевской премии мира в 2017 году.