Песков: в Кремле уважают выбор лауреата Нобелевской премии мира

В Кремле относятся с уважением к решению Нобелевского комитета вручить премию мира международной кампании ICAN, которая борется за запрет ядерного оружия. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не стал бы давать никаких оценок решению Нобелевского комитета. Тут нужно просто констатировать, что есть такое решение комитета, и относиться к нему с уважением», — пояснил Дмитрий Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства отметил, что в настоящее время ядерный паритет чрезвычайно важен для стабильности в мире. «Россия является страной — ответственным участником «ядерного клуба». Хорошо известна наша позиция в отношении важности ядерного паритета, который чрезвычайно важен для международной стабильности», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

На вопрос журналистов, расстроились ли в Кремле из-за того, что премию мира не вручили президенту РФ Владимиру Путину, Дмитрий Песков ответил: «Нет, не расстроились».

Ранее портал iz.ru сообщил, что лауреатом Нобелевской премии мира 2017 года стала Международная компания по запрещению ядерного оружия (ICAN), награда была присуждена компании за работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям использования такого вооружения.