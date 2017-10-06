Карты «Мир» подключат к сервису Samsung Pay до конца года

Держатели карт «Мир» получат доступ к сервису Samsung Pay до конца текущего года, об этом сообщил член правления Национальной системы платежных карт (НСПК) Сергей Радченков в кулуарах форума Finopolis 2017.

«Сейчас мы уже на финальной стадии. Мы планируем, что до конца года запустим», — приводит «РИА Новости» заявление представителя НСПК.

Как подчеркнул во время своего выступления на форуме старший бизнес-менеджер Samsung Pay Джесул Ли, компания готова сотрудничать с любыми российскими банками, чтобы улучшить сервис для держателей карт в РФ.

Кроме того, Сергей Радченков сообщил, что НСПК также ведет переговоры о подключении карт «Мир» к другим системам, в том числе сервису Apple Pay.

Ранее портал iz.ru сообщал, что популярность карт «Мир» среди россиян с начала года выросла в шесть раз.