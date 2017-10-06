На ремонт дорог в Новгородской области направят более 1 млрд рублей

Новгородская область получит 1,3 млрд рублей на ремонт дорог. Сначала сообщалось о сумме 2,5 млрд рублей, но потом власти опровергли эту цифру. Согласно решению правительства РФ, всего на финансирование дорожной деятельности в 17 регионах страны направят около 10 млрд рублей.

Как информирует «Новгород.ру», в области планируется привести в порядок 187 км дорог и 4 искусственных сооружения, среди них дорога Крестцы–Окуловка–Боровичи и участок трассы Боровичи–Валдай. «Новгородавтодор» заключил контракты с победителями аукционов — компаниями из Иваново ДСУ-1 и из Ростова-на-Дону ООО «СК-Юг».

Напомним, Общероссийский народный фронт определил топ-10 городов с лучшими и худшими дорогами в России, в числе лидеров — Тюмень (1-е место), Майкоп (2-е место) и Белгород (3-е место), среди городов с самыми «убитыми» дорогами оказались Тверь, Орск, наиболее сложной ситуация признана в Махачкале.

Также активисты составили отдельный рейтинг регионов, которые работают над улучшением дорожной ситуации. Здесь лидерами стали Ивановская, Томская и Вологодская области. Хуже всех на «Карту убитых дорог» реагируют Саратовская и Челябинская области, а также Калмыкия — там не было отремонтировано ни одной из отмеченных на карте трасс.