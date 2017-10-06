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Начата проверка по факту утечки сероводорода в Оренбургской области

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На место утечки сероводорода в скважине близ поселка Караванный Оренбургской области выехал природоохранный прокурор. Авария произошла 6 октября около 6 часов утра. Региональная прокуратура начала проверку, чтобы оценить законность действий владельца нефтяной скважины, а также полноту и эффективность решений, принятых органом местного самоуправления в условиях происшествия. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

В Оренбургском районе продолжают работать стационарные и мобильные экологические посты. Пробы воздуха исследуют в населенных пунктах, расположенных рядом со скважиной. По данным на 11:30 превышения предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе не зафиксировано. 

Власти отменили занятия в шести среднеобразовательных школах и пяти детских садах района. Ранее сотрудники МЧС предупредили жителей, что в случае ухудшения самочувствия им необходимо обратиться за медпомощью. Неприятный запах может ощущаться даже в Оренбурге, заметили спасатели. 

Напомним, что это не первая авария с выбросом сероводорода в области. Ранее, 20 сентября, разгерметизация привела к выбросу нефтяной жидкости и сероводорода и госпитализации 31 человека.

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