Минсельхоз выступил за отмену экспортной пошлины на зерно

Министерство сельского хозяйства России выступает за отмену экспортной пошлины на зерновые, обращение ведомства подано в правительство. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление замглавы министерства Джамбулата Хатуова.

«Позиция Министерства сельского хозяйства состоит в том, что ее надо отменять», — сказал Хатуов в ходе выступления на съезде Российского зернового союза, сообщает сайт «Комсомольской правды».

В России экспортная пошлина на пшеницу находится на нулевом уровне, напоминает «Газета.ру».

Портал iz.ru сообщал, что глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что урожай зерновых текущего года может стать рекордным за всю историю России.