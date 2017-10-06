Прямой эфир
Политика
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны
Общество
Александр Овечкин поздравил Владимира Путина с юбилеем
Мир
Петр Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны

Минсельхоз выступил за отмену экспортной пошлины на зерно

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство сельского хозяйства России выступает за отмену экспортной пошлины на зерновые, обращение ведомства подано в правительство. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление замглавы министерства Джамбулата Хатуова.

«Позиция Министерства сельского хозяйства состоит в том, что ее надо отменять», — сказал Хатуов в ходе выступления на съезде Российского зернового союза, сообщает сайт «Комсомольской правды».

В России экспортная пошлина на пшеницу находится на нулевом уровне, напоминает «Газета.ру».

Портал iz.ru сообщал, что глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что урожай зерновых текущего года может стать рекордным за всю историю России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Минсельхоза: РФ может стать ведущей мировой аграрной державой
В России ожидается рекордный урожай гречки
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017