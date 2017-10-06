Прямой эфир
Политика
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны
Общество
Александр Овечкин поздравил Владимира Путина с юбилеем
Мир
Петр Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны

Хантсман сожалеет о сокращении персонала дипмиссии США в РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что сожалеет о решении российских властей сократить число сотрудников американских дипмиссий в России.

«Это действительно печально, что Россия приняла такое решение — существенно сократить наше дипломатическое присутствие в России», — приводит «РИА Новости» слова посла, сказанные им в эфире шоу на телеканале Fox News.

По его словам, сейчас российско-американский отношения переживают самый трудный период со времен холодной войны.

«Мы сражались рука об руку в войнах, мы были на одной стороне по различным вопросам, но сегодня наши двусторонние отношения достигли низшей точки за всё время», — добавил дипломат.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Джон Хантсман планирует работать над восстановлением  российско-американских отношений.

В августе российские власти приняли решение о сокращении численности американской дипмиссии на 755 человек к 1 сентября, чтобы количество служащих американского посольства в России и работающих в дипмиссии РФ в США стало одинаковым — по 455 сотрудников с каждой стороны. По заявлению МИД РФ, этим меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые санкции против РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хирург: поставим Джона Хантсмана в байк-пару с главой Южной Осетии
Новым послом США в РФ назначен Джон Хантсман
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017