Хантсман сожалеет о сокращении персонала дипмиссии США в РФ

Новый посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что сожалеет о решении российских властей сократить число сотрудников американских дипмиссий в России.

«Это действительно печально, что Россия приняла такое решение — существенно сократить наше дипломатическое присутствие в России», — приводит «РИА Новости» слова посла, сказанные им в эфире шоу на телеканале Fox News.

По его словам, сейчас российско-американский отношения переживают самый трудный период со времен холодной войны.

«Мы сражались рука об руку в войнах, мы были на одной стороне по различным вопросам, но сегодня наши двусторонние отношения достигли низшей точки за всё время», — добавил дипломат.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Джон Хантсман планирует работать над восстановлением российско-американских отношений.

В августе российские власти приняли решение о сокращении численности американской дипмиссии на 755 человек к 1 сентября, чтобы количество служащих американского посольства в России и работающих в дипмиссии РФ в США стало одинаковым — по 455 сотрудников с каждой стороны. По заявлению МИД РФ, этим меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые санкции против РФ.