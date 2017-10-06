Facebook объяснила неупоминание РФ в докладе о вмешательстве в выборы

Компания Facebook намеренно исключила упоминания о России из апрельского внутреннего доклада о якобы вмешательстве в американские выборы, поскольку не было уверенности в достоверности этой информации.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в компании.

«В тот момент, когда мы публиковали этот доклад, мы не знали наверняка, кто стоял за действиями, о которых мы говорили, и нам не хотелось приписывать их определенной стороне», — заявил анонимный собеседник издания.

В материале отмечается, что сотрудники Facebook, составлявшие доклад, использовали слово «злоумышленники» и не упоминали Россию, передает «Интерфакс».

В начале сентября в Facebook заявили, что учетные записи, использованные для распространения информации, якобы направленной на оказание влияния на результаты президентских выборов в США, были связаны с Россией.

Позже в компании заявили, что более половины «российской» рекламы было показано в соцсети на территории США уже после президентских выборов. При этом четверть рекламы никто даже не увидел.