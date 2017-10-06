Прямой эфир
Политика
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны
Общество
Александр Овечкин поздравил Владимира Путина с юбилеем
Мир
Петр Порошенко подписал закон, продлевающий особый статус Донбасса
Армия
Видео удара ВКС России по боевикам ИГ в Сирии опубликовано Минобороны

Facebook объяснила неупоминание РФ в докладе о вмешательстве в выборы

0
Фото: REUTERS/Thomas White
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Facebook намеренно исключила упоминания о России из апрельского внутреннего доклада о якобы вмешательстве в американские выборы, поскольку не было уверенности в достоверности этой информации.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в компании.

«В тот момент, когда мы публиковали этот доклад, мы не знали наверняка, кто стоял за действиями, о которых мы говорили, и нам не хотелось приписывать их определенной стороне», — заявил анонимный собеседник издания.

В материале отмечается, что сотрудники Facebook, составлявшие доклад, использовали слово «злоумышленники» и не упоминали Россию, передает «Интерфакс».

В начале сентября в Facebook заявили, что учетные записи, использованные для распространения информации, якобы направленной на оказание влияния на результаты президентских выборов в США, были связаны с Россией.

Позже в компании заявили, что более половины «российской» рекламы было показано в соцсети на территории США уже после президентских выборов. При этом четверть рекламы никто даже не увидел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Facebook и Twitter согласились участвовать в слушаниях по «делу РФ»
Facebook передаст конгрессу США копии связанной с РФ рекламы
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017