Россияне полюбили отечественные продукты

Больше половины россиян (64%), живущих в крупных городах, предпочитают покупать отечественные продукты. Среди российских товаров доверие в первую очередь вызывают мясо и колбаса. Горожане стали разборчивее: более половины (54%) готовы доплачивать за высокое качество товаров. Но при этом 47% всегда ищут в магазинах спецпредложения. По словам экспертов, россияне всё еще не склонны тратить лишние деньги, но и не готовы переводить их на некачественные товары.

По данным исследования «РосИндекс» маркетинговой компании Ipsos Comcon, 64% россиян старше 16 лет, живущих в крупных городах, выбирают отечественные продукты. Мясо, мясную гастрономию или колбасные изделия российского производства предпочитают 49% потребителей. Женщины больше доверяют отечественным товарам, чем мужчины: российские изделия выбирают 40% женщин и 32% мужчин старше 16 лет.

Три четверти участников исследования (75%) заявили, что для них важнее всего качество товара. При этом более половины (54%) согласны доплачивать за лучшее качество, и эта доля постепенно растет. В 2016 году 49% горожан утверждали, что для них главный фактор при выборе продуктов — цена. В 2017-м эта цифра снизилась до 46%.

При этом горожане всё чаще обращают внимание на скидки — 47% покупателей всегда ищут в магазинах специальные предложения (этот показатель вырос за год на 4%). Больше всего россиян (36%), ориентирующихся на специальные предложения и акции, проживает в городах с населением 100–500 тыс. человек. В Москве 17% покупателей заявили, что они ищут «желтые ценники» в продовольственных магазинах. А вот в Петербурге всего 8% горожан стремятся купить продукты по акциям.

— Важность цены, которая в последние несколько лет была основным фактором при выборе товаров, постепенно снижается. Интересно, что, несмотря на восстановление экономики, потребители за период кризиса привыкли к скидкам. Они продолжают искать товары, продающиеся по промоакциям. Поэтому многие ритейлеры активно привлекают покупателей новыми акциями и предложениями, — отметила директор по работе с клиентами компании Ipsos Comcon Татьяна Герасименко.

По данным экспертов, отечественная продукция действительно начинает завоевывать доверие наших потребителей.

— В этом немалую роль сыграли государственные меры поддержки российского производителя, включая развитие несетевых магазинов, в которых он имеет шанс реализовать свою продукцию, — пояснила «Известиям» доцент кафедры маркетинга Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова. — Активность женщин объясняется тем, что именно они обычно закупают продукты для ежедневного потребления. И они более внимательны к качеству, безопасности и натуральности товаров.

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов рассказал «Известиям, что российский покупатель за последнее десятилетие серьезно изменился.

— С одной стороны, он уже почувствовал вкус качественных продуктов и понял разницу между производителями, экономящими на своей продукции, и теми, кто поддерживает стандарты. С другой стороны, падение реальных доходов сделало всех россиян более рачительными и более требовательными к соотношению цена–качество. Поэтому в этом и следующем году разумная цена и стабильное качество будут главными требованиями наших потребителей, — отметил Александр Борисов.

По мнению Юлии Сягловой, в ближайшее время россияне по-прежнему не будут совершать импульсных покупок, предпочтут принимать решения обдуманно, рационально.

— По сравнению с предыдущим годом появилась некоторая стабильность в потребительском поведении, — отметила она. — Мы не то чтобы выходим из кризиса, а начинаем адаптироваться к нему. Граждане осознали, что уже не будет как раньше. Они всё еще не склонны тратить лишние деньги, но уже не хотят переводить их на некачественные товары.

Как ранее сообщали «Известия», на прилавках количество отечественных продуктов постоянно растет, а импортных — снижается. По итогам II квартала этого года доля продовольственных товаров зарубежного производства составила 21%. По данным Росстата, это рекордно низкая доля за всю историю измерения показателя — с 2005 года.

Исследование «РосИндекс» проводилось во II квартале 2017 года. В нем участвовали россияне из городов с населением от 100 тыс. жителей. Годовой объем выборки — 24,9 тыс. респондентов (13,6 тыс. домохозяйств).