«Салют-7» долетел до экранов

Космическая одиссея «Салют-7», выходящая в прокат на этой неделе, наконец-то добралась до кинотеатров — дата релиза несколько раз менялась, в частности, из-за того, что совпадала с выходом другой российской ленты о подвиге советских космонавтов — «Время первых» Дмитрия Киселева.

Обе картины были приурочены к 12 апреля 2017 года, но уже заранее было понятно, что кому-то придется уступить. Продюсер ленты Сергей Сельянов согласился перенести релиз на октябрь — по его словам, важна не дата: только качество фильма способно вызвать интерес зрителя и привести его в кинотеатры.

Тема космоса снова стала модной и актуальной, но наш кинематограф здесь на шаг отстает от Голливуда. Две картины на космическую тематику в год — это немного, тем более что и «Время первых», и «Салют-7» основаны на реальных событиях, без примеси фантастики. Никаких инопланетных монстров, мудрых пришельцев или экспериментов с пространством и материей. То есть ничего из того, что ждет зритель, привычный к западной космофантастике.

Чаще всего космические саги повествуют о будущем, в то время как «Салют-7» возвращает нас в прошлое — в эпоху холодной войны и расцвета советской и американской космонавтики. Романтический флер профессии космонавтов после полета Гагарина еще не развеялся, а две сверхдержавы наращивали темп космической гонки.

В разгар этого противостояния на космической станции «Салют-7» случается авария, в результате которой она теряет связь с ЦУПом. Варианта два: сбросить многотонную груду металла в океан, чтобы не досталась врагу, либо отправить экипаж, чтобы ее починить. Исполнить долг перед Родиной вызываются двое: пилот Федоров (Владимир Вдовиченков) и инженер Алехин (Павел Деревянко).

Как обычно, к форс-мажору никто не готов, и оба понимают, что могут не вернуться. Напарники летят на «Салют-7», имея смутный план спасения, но всё сразу же идет не так, и тогда в дело вступают русский авось и обычная кувалда…

Перед режиссером и сценаристами стояла непростая задача: два часа удерживать внимание зрителя событиями в замкнутом пространстве станции. Рутина в космонавтике скучна, как и везде: чинить станцию — не мир в красном плаще спасать. То есть основное напряжение предстояло создать за счет человеческой драмы космонавтов, которым приходится собрать всю волю в кулак, чтобы вернуться домой к семьям.

Правда, семьи их — один из главных недостатков картины, так как жены космонавтов выглядят клишированными персонажами, вставленными в фильм для проформы. Отношения внутри семей почти не показаны, то есть нет тех незримых нитей, что связывают улетевших и ожидающих.

В остальном «Салют-7» — современная картина с качественными спецэффектами и внятно изложенными событиями. В подтексте — критика советского строя и дань уважения к будничному подвигу покорителей космоса. По месседжу фильм ближе к зрителям советского поколения, но героика вполне актуальна и для молодежной аудитории, хотя бы как экскурс в историю.