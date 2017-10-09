В современной жизни человек всё больше окружает себя «умными» машинами — роботами, в той или иной степени наделенными искусственным интеллектом. Футурологи и писатели-фантасты со страниц книг и экранов кино предупреждают нас о грядущем «восстании машин», «киборгах-убийцах» и незавидной доле человечества, когда роботы осознают свою личность, место в жизни и поймут свое превосходство над людьми.

Пока, конечно, до этой мрачной и суровой фантастической перспективы еще далеко: роботы только входят в нашу жизнь, послушно исполняя запрограммированные в них функции. Но есть и тревожные инциденты.

Не только на Западе, но и в ряде российских компаний отдельные категории работников заменяются искусственным интеллектом. А отраслевые аналитики и вовсе прогнозируют, что тенденция эта будет набирать обороты в обозримой перспективе. Разумеется, с экономической точки зрения действия руководства корпораций понятны — сокращаются расходы на персонал. Но как же быть с балансом интересов работников и работодателей? Соблюдаются ли они в этих случаях?

Другой важный аспект — применение роботов и искусственного интеллекта в военных целях и вооруженных конфликтах. Ведущая страна в области военной робототехники сегодня — США. В их армии больше тысячи военных роботов. Они уже принимали участие в военных действиях в Ираке и Афганистане. По прогнозам экспертов, уже через несколько лет армия Соединенных Штатов на 30% будет состоять из роботов.

Уже сейчас крупное сообщество ученых (больше 100 специалистов из 26 стран мира) обратилось в ООН с открытой петицией о недопущении создания и применения в боевых действиях роботов-убийц. В ООН рассматривают вопрос, чтобы написать программные документы.

Проблемы использования искусственного интеллекта нужно законодательно регулировать. Задача власти — отреагировать на вызов времени и «вписать» новеллы технологического прогресса в общественную жизнь и правовые нормы. Задача непростая: нужно обеспечить баланс между интересами прогресса, безопасности общества и государства, потребностями отдельно взятого человека.

Принять декларативные, базисные, модульные правовые акты в сфере искусственного интеллекта и робототехники нужно уже сегодня, а вернее — нужно было даже вчера. Реагирование «постфактум» может привести к негативным последствиям в общественной жизни, о примерах которых уже написаны книги и сняты фильмы.

Роботы как субъекты права еще законодательно не оформлены ни в одной стране мира. Ведь для этого нужно официально признать, что робот — это не просто вещь, а создание, наделенное пусть и искусственным, но интеллектом и собственной волей. Поэтому в мире еще нет законов, которые что-то предписывают либо запрещают роботам напрямую. Пока речь идет только о создании базиса, программных документов для развития робототехники и искусственного интеллекта.

Впереди планеты всей в этом отношении оказались законодатели из Южной Кореи, принявшие еще в 2008 году закон «О содействии развитию и распространению умных роботов». И это совсем не удивительно — именно в Южной Корее высокотехнологическое производство составляет основу экспорта, а расходы на науку в структуре ВВП выше, чем у любой другой страны. Цель южнокорейского закона — содействие улучшению качества жизни граждан и развитие экономики страны. Так сказано в преамбуле документа. Корейские законодатели очень четко уловили потребность общества в балансе между техническим прогрессом и интересами общества, в первую очередь безопасностью, и отразили ее в законодательном акте.

Вслед за азиатскими коллегами к решению проблемы подключился и европейский законодатель. В феврале 2017 года Европарламентом принята резолюция Civil Law Rules on Robotics — нормы гражданского права о робототехнике. В ней указано, что инновации технического прогресса должны соответствовать устоявшимся в обществе нормам этики и морали. Европарламентарии отметили влияние технологического прогресса на динамику занятости населения, обратили внимание на процесс «старения» населения и необходимость поддержания комфорта для повседневной жизни и передвижения пожилых людей.

Думается, что и России нужно пойти по этому пути — у нас есть потенциал для разработки и принятия законов в области искусственного интеллекта и робототехники не только с учетом мирового опыта, но и с его опережением. К слову, на минувшей неделе стало известно, что соответствующие инициативы в думе уже прорабатываются. И если такой пакет законодательных актов в ближайшей перспективе будет подготовлен, это позволит не только предугадать и обозначить направления развития технического прогресса, но и предотвратить его негативные последствия.

Автор — адвокат, руководитель экспертно-аналитического центра «ProПраво»

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции