Производство бижутерии сократилось на четверть

Производство российской бижутерии в январе–августе 2017 года упало на 24% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Импорт этой продукции упал на треть. Такое резкое снижение производства и закупок за рубежом происходит на фоне увеличения продаж украшений из драгоценных металлов и камней. По мнению экспертов, это свидетельствует об изменении экономического положения россиян. Прежде потребительские возможности были ограничены дешевыми украшениями, но восстановление доходов и желание инвестировать позволяют задуматься о дорогих вещах.

В 2014–2015 годах россияне отказывались от необязательных непродовольственных покупок. Однако после укрепления рубля в начале 2017 года спрос на одежду, обувь и декоративные товары показал позитивную динамику. Потребители выбирают продукцию, способную служить долго, а также ту, которую можно продать. В первом полугодии увеличились производство ювелирных украшений, продажи цепей, брошей и обручальных колец.

На этом фоне заметно снижается производство и импорт бижутерии, спрос на которую сильно упал. По данным Росстата, производство такой продукции за январь–август снизилось на четверть. По данным Федеральной таможенной службы, за семь месяцев 2017 года импорт бижутерии упал на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Постоянным лидером среди стран — экспортеров недорогих украшений является Китай, однако цветные бусы в большом количестве поставляются также из Италии, Кореи и Германии.

Глава Ассоциации ювелирных онлайн-магазинов Никита Поклад объяснил, что россияне перестали тратить деньги на товары, которые долго не прослужат.

— Бижутерия — это баловство. Она может быть красивой, но ее легко разбить, сломать. При этом ее практически не продать, если речь, конечно, не идет об изделии известного дизайнера. В нынешней экономической ситуации человек предпочитает вкладывать пусть небольшие деньги, но в драгоценный металл. Он не заржавеет, его товарный вид с годами при адекватной носке не испортится, — отметил Никита Поклад. — Кроме того, бижутерия в розницу бывает существенно дороже того же серебра. Те, кто раньше покупали пластмассовые украшения, сегодня выберут металл.

Управляющий партнер группы компаний Step by Step Анастасия Птуха отметила, что отрасль качественной бижутерии в России пока неконкурентоспособна.

— Большая часть недорогих украшений завозится из Китая и по разумным ценам. Несмотря на логистику, закупать бижутерию всё еще дешевле, чем делать у нас, — сказала Анастасия Птуха. — Российским производителям необходимо стать гибкими, быстро реагировать на веяния моды — именно это делает Поднебесную столь сильным игроком. Они сразу переходят на изготовление новых моделей, как только появляется тренд, а пока наши раскачиваются, время уходит.

Анастасия Птуха добавила, что цены на бижутерию всегда стабильны.

Как сообщали «Известия» ранее, в России на 15% выросло производство ювелирных украшений. С января по июнь 2017 года было изготовлено товаров из серебра и золота на сумму 7,1 млрд рублей. По данным ФТС, в I квартале 2017-го импорт ювелирных изделий увеличился на 28%, а их экспорт из России сократился на 65%.

В то же время на 13% выросли онлайн-продажи украшений из золота и серебра. Больше всего увеличилась реализация брошей, цепей и обручальных колец.

Золото является традиционным активом — «тихой гаванью» как для компаний и целых государств, так и для населения. Спрос на него традиционно растет, когда жители опасаются колебания валютных курсов, прежде всего доллара. Для населения инвестиции в ювелирные изделия — один из способов защиты накоплений от инфляции. Как отмечают эксперты, для граждан такие вложения во многом привлекательней инвестиций в недвижимость или технику.