На Восточноазиатском саммите будет вынесен документ о противодействии идеологии терроризма. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет агентство «РИА Новости». Встреча на высшем уровне состоится этой осенью в Маниле.

«На саммит лидеров Восточноазиатского саммита, который состоится осенью в Маниле, решено вынести проект документа, который Россия вместе с Индонезией подготовила. Он посвящён противодействию идеологии терроризма», — сказал министр.

В настоящий момент Лавров находится в Маниле, где проходит ряд мероприятий по линии АСЕАН.