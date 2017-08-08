Эксперты агентства S&P Global Ratings считают, что из-за ввода новых санкций США в отношении России возрастет неопределенность на газовом рынке Европы.

«Если санкции приведут к значительным задержкам со строительством новых трубопроводов или отмене этих проектов (что не соответствует нашему базовому сценарию), то это может обусловить рост цен на газ, увеличение риска перебоев в поставках российского газа и повышение коэффициента использования хранилищ и мощностей сжиженного газа», — говорится в опубликованном агентством тексте.

Если строительство новых трубопроводов не завершится к 2019 году, то поставки голубого топлива из России в Европу будут зависеть от результатов переговоров по договору с Украиной о транзите газа. По мнению аналитиков, нельзя исключать приостановки экспорта газа во время переговоров, как это было десять лет назад.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что антироссийские санкции могут сказаться также и на украинских потребителях. По его словам, ограничительные меры со стороны США фактически блокируют строительство газопровода «Северный поток – 2», что приведет к усилению давления на украинскую газотранспортную систему, пишет «Газета.ру».

В начале августа в Вашингтоне вступил в силу закон, согласно которому США могут вводить санкции против финансирования работ над трубопроводами для экспорта энергоресурсов из России. Они подразумевают сокращение срока кредитования для уже находящихся под санкциями российских банков с 90 дней до 14, а для российских энергетиков — до 30 дней. Отдельное внимание в документе уделено проекту «Северный поток – 2», «пагубно влияющему» на энергобезопасность ЕС.