Евросоюз должен отреагировать на новые антироссийские санкции США и начать в отношении России политику, которая отвечала бы интересам ЕС.

Об этом заявила сопредседатель фракции оппозиционной Левой партии в германском Бундестаге Сара Вагенкнехт.

По ее словам, новые ограничительные меры показали, что «Вашингтон в настоящее время бесцеремонно ставит в центр внешней политики собственные экономические интересы».

Вагенкнехт убеждена в необходимости «срочно адаптировать европейскую и немецкую политику к собственным интересами, а также по соображениям мира и безопасности в Европе вернуться к традициям политики разрядки в отношении России», передает ТАСС.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении РФ, Ирана и Северной Кореи. Санкции позволяют штрафовать, в том числе и европейские компании, за участие в совместных с Россией энергопроектах, в частности, в реализации «Северного потока – 2».