Хакеры получили доступ к сайтам ряда венесуэльских органов власти и ведомств. Об этом сообщает агентство ЭФЭ.

По его данным, хакерская группировка The Binary Guardians взломали интернет-ресурсы Верховного суда Венесуэлы, Национальной ассамблеи (парламента) и Национального избирательного совета (НИС). Киберпреступники в микроблоге в Twitter утверждают, что им также удалось получить доступ к сайтам администрации президента, полиции, правительства Каракаса и других государственных структур. Сейчас часть из них не работает.

Парламент Венесуэлы подтвердил, что его сайт был взломан.