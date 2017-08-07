Вашингтонский исследовательский центр Pew Research Center пришел к выводу, что мусульмане в США подвергаются дискриминации, которая лишь усилилась после прихода к власти президента Дональда Трампа.

Согласно опросу, за последний год с проявлениями нетерпимости столкнулись 42% мужчин и 55% женщин, являющихся приверженцами ислама. 43% мужчин и 57% женщин заявили, что за последнее время им стало труднее жить в США.

Кроме того, 52% мужчин и 68% женщин считают освещение своего сообщества в американских СМИ некорректным. При этом 68% мужчин и 81% женщин отметили, что Трамп недружественно настроен к мусульманам, передает ТАСС.

Тем не менее 92% опрошенных гордятся быть гражданами США. Опрос проводился среди 1 тыс. американских мусульман с 23 января по 2 мая.