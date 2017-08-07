Более 340 мирных жителей были ранены или убиты в Донбассе с начала 2017 года.

Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

«С 1 января по настоящий момент миссией зафиксирована 341 жертва среди мирного населения», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Он добавил, что пострадавших на 37% больше, чем было зафиксировано за аналогичный период прошлого года.

Напомним, конфликт в Донбассе продолжается с апреля 2014 года, после того как армия Украины начала боевые действия против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. За это время погибло более 10 тыс. человек.