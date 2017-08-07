Киев гарантирует транспортировку российского газа в Евросоюз, украинская газотранспортная система работает в бесперебойном режиме.

Об этом заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«С нашей точки зрения, нет никаких оснований переживать относительно надежности работы украинской ГТС. Мы гарантируем бесперебойный транзит», — цитирует его «РИА Новости».

Свои сомнения в способности ГТС обеспечить транзит выразил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Поводом для опасений стало увеличение заявки на транзит «Газпромом» газа в Евросоюз.