Власти Абхазии выплатят компенсации всем пострадавшим во время взрывов на складе боеприпасов 2 августа в селе Приморское Гудаутского района республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря госкомиссии Элеонора Агрба.

Для получения компенсаций пострадавшим необходимо написать заявления и сообщить свои банковские реквизиты специальной государственной комиссии, определяющей масштаб ущерба и объемы компенсации.

«В общей сложности в лечебные учреждения минздрава Абхазии обратились 64 человека с различными увечьями, в том числе более 30 граждан России, одна гражданка Украины, трое жителей Луганской Народной Республики (ЛНР). Для выплаты компенсаций за нанесение вреда здоровью пострадавшие должны подать в госкомиссию личное заявление с указанием банковских реквизитов, а также медицинскую справку из больницы», — рассказала Агрба.

Отмечается, что размер компенсационных выплат будет зависеть от тяжести полученных травм.

Компенсация за повреждение автомобилей также будет выплачиваться. Все жилые помещения, которым был нанесен ущерб в результате взрывов, будут восстановлены за счет средств государственного бюджета.

Взрывы в Гудаутском районе на складе боеприпасов произошли 2 августа. В результате погибли две гражданки России, находившиеся на отдыхе вблизи сероводородного источника. Их семьям власти республики выплатили компенсацию в размере 500 тыс. рублей.

Пострадали 64 человека, 28 из них были госпитализированы.