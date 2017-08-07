Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным заверил, что 2017 год для российской банковской системы будет лучше прошлого, а рост кредитования малого бизнеса увеличивается.

«Этот год будет лучше для банков, чем предыдущий. Но я думаю, что от 40 до 50% составит доля Сбербанка», — отметил он.

Греф подчеркнул, что чистая прибыль Сбербанка составила 317 млрд рублей.

«За первое полугодие у нас по сравнению с прошлым годом прибыль выросла на 38%, хотя прошлый год был рекордным за всю нашу историю», — отметил глава банка.

Также Греф рассказал, что положительная динамика наблюдается во многих банковских секторах.

«Мы видим, что у нас подросли выдачи кредитов юридическим лицам по сравнению с прошлым годом на 11%, а физическим лицам — на 20%. В целом в этом году впервые идет прирост кредитования юридическим лицам», — добавил глава Сбербанка.

Также Греф отметил, что прирост кредитования малого бизнеса за первые шесть месяцев 2017 года составил 6%.

Как пояснил финансист, быстрое восстановление кредитного портфеля произошло впервые за последние три года и этому способствовало падение ставок по кредитам для малого бизнеса.

«Здесь целый ряд факторов, в том числе и падение ставок, конечно. Мы очень сильно снизили ставки. Если посмотреть на те ставки, по которым мы сегодня выдаем кредиты для малого бизнеса, то за год они опустились примерно на 4–5 процентных пунктов. Это очень много», — пояснил глава Сбербанка.