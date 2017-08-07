Министр обороны России Сергей Шойгу сегодня вручил орден Жукова 39-ой отдельной железнодорожной бригаде за строительство в кратчайшие сроки железнодорожного участка Журавка–Миллерово. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

«Несомненно, в славную летопись бригады войдет строительство в кратчайшие сроки железнодорожного участка Журавка–Миллерово. Он имеет огромное значение для обеспечения интенсивности и безопасности перевозок на южных направлениях страны», — заявил министр на церемонии вручения награды.

Участок Журавка– расположен на территории Ростовской и Воронежской областей. За счет его строительства удалось соединить российские регионы в обход Украины. Протяженность железнодорожных путей в обоих направлениях составила 277 км.