Президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом, который проинформировал главу государства об итогах работы в первом полугодии 2017 года. Чистая прибыль Сбербанка увеличилась и составила 317 млрд рублей, на 6% по сравнению с прошлым годом выросло и число обращений о выдаче кредитов со стороны малого бизнеса. Российский лидер заметил, что это может быть связано с созданием малых и средних предприятий вокруг крупных российских компаний — в этом направлении сегодня ведет работу правительство.

Президент сразу задал встрече позитивный тон.

— Как себя чувствует наше ведущее финансовое учреждение? — поинтересовался он.

— Спасибо, мы как раз подвели итоги первого полугодия, — включился в беседу глава Сбербанка. — Чистая прибыль составила 317 млрд рублей.

— Это почти половина, больше половины прибыли всех других финансовых учреждений, — заметил российский лидер.

Герман Греф подчеркнул, что 2017 год для банковской сферы, скорее всего, сложится лучше, чем предыдущий. Так, только за первые шесть месяцев работы прибыль Сбербанка выросла на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, хотя именно прошлый год называли рекордным по показателям.

— Но самое главное, что в этом году качественно меняется целый ряд трендов, — сообщил глава Сбербанка. — Мы видим, что у нас подросли выдачи кредитов юридическим лицам по сравнению с прошлым годом на 11%, а физическим лицам — на 20%. В целом в этом году впервые идет прирост кредитования юридическим лицам. За полгода мы выросли не намного, на один процентный пункт, но это уже рост.

По мнению Германа Грефа, одно из главных достижений в этом году — то, что прирост по малому бизнесу составил уже порядка шести процентов за шесть месяцев.

— Впервые за последние три года такое быстрое восстановление кредитного портфеля, — подчеркнул он.

У главы государства было этому объяснение.

— Это еще может быть результатом того, что крупные наши компании с госучастием начали создавать вокруг себя малые и средние предприятия. Вы знаете, это одно из направлений работы правительства, — заметил Владимир Путин. — Поскольку им поручено часть своих заказов размещать на малых и средних предприятиях, это в том числе вызывает такой рост.

Герман Греф согласился с президентом, заметив, что на показатели повлияло в том числе падение ставок.

— Мы очень сильно снизили ставки. Если посмотреть на те ставки, по которым мы сегодня выдаем [кредиты] для малого бизнеса, то за год они опустились примерно на 4–5 процентных пунктов. Это очень много, — пояснил он, добавив, что банк максимально автоматизировал работу с малым бизнесом.

— Да, вы мне рассказывали. Это в том числе и результат автоматизации? — уточнил российский лидер.

— Да, — подтвердил глава Сбербанка. — Мы стали использовать при принятии решения искусственный интеллект и в ноябре прошлого года запустили новый продукт, мы его назвали «Смарт-кредит». Я очень боялся что-то анонсировать с точки зрения качества, потому что все равно, когда автоматизируешь процесс, всегда очень переживаешь за то, как будет выглядеть вызревание портфеля.

По словам Германа Грефа, за первые восемь месяцев с момента запуска новой технологии банк зафиксировал «рекордно низкие просрочки».

— У нас на весь кредитный портфель, который мы выдали, всего 170 милн рублей просроченных. Это рекордный результат, — подчеркнул он. — У нас никогда не было такого маленького объема просрочки.

В 2018 году Сбербанк ожидает еще одно нововведение: финансовое учреждение планирует перейти на новую банковскую платформу.

— В течение еще двух-трех лет после этого мы будем менять все приложения к этой платформе, но она уже будет нашего производства, — сообщил Герман Греф. — Наше дочернее предприятие «Сбербанк-Технологии», в котором сейчас 10,5 тыс. программистов работают, — сегодня одно из крупнейших российских предприятий в области IT. Если будет все удачно и в 2018 году мы закончим создание платформы, думаю, что мы будем одной из самых конкурентных компаний на мировом рынке цифровых компаний. Гибкость нашей платформы позволит нам работать, во-первых, в большом количестве сфер. Во-вторых, выводить новые продукты на рынок уже не в течение года или двух, а в течение недель. И это, конечно, очень серьезно повлияет на скорость принятия нами решений, на скорость работы.

Глава государства выразил надежду, что переход на новую платформу повлияет и на качество работы Сбербанка.