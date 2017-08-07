Железная дорога, соединяющая Ростовскую и Воронежскую области в обход территории Украины, введена в эксплуатацию. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Рабочее движение на участке Журавка–Миллерово открыто. Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги, которая строилась в обход соседней Украины», — пояснил источник.

Решение о строительстве железнодорожного обхода Украины для поездов, следующих из центральных регионов РФ на юг страны было принято в 2015 году. Ранее глава Минтранспорта Максим Соколов заявил, что это сообщение сможет обеспечить России независимость от прохождения границы соседней республики.