Знаменитый образец конструктивизма в Москве — Дом Наркомфина — будет отреставрирован в течение двух лет, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный градоначальник посетил здание на Новинском бульваре и отметил, что «судьба этого замечательного объекта находится в безопасности».

Работы по восстановлению здания начались в июле. В ходе реконструкции будет воссоздан первоначальный вид дома Наркомфина, сохранена исходная планировка, будут воссозданы балконы и оконные проемы. Телеканал «360» сообщает, что заказчиком работ выступил владелец здания.