Правительство Курганской области работает над законопроектом о легализации частных водителей в статусе самозанятых. Осенью документ планируют внести на рассмотрение областной думы, а после этого выйти с инициативой в Государственную думу, сообщил «Известиям» заместитель директора департамента экономического развития Курганской области Дмитрий Комогоров.

Соответствующее решение было принято 2 августа на совете по развитию предпринимательства, и будет подписано сегодня, 7 августа, автором инициативы выступил сервис заказа такси «Максим», сообщил чиновник.

«Мы знаем, что такой проект в Думе есть: с ним выступал федеральный уполномоченный по правам предпринимателей, он прошел нулевое чтение, его отклонили и отправили на доработку. Нам ничего не мешает проработать часть вопросов и выйти с инициативой от нашей думы в Госдуму», — заявил Комогоров.

В сервисе заказа такси «Максим» пояснили, что речь идет о системе легализации рынка такси. Согласно предложению сервиса, следует юридически закрепить в российском гражданском и налоговом законодательстве понятие «самозанятый гражданин». Статус должен приобретаться без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: налогом с самозанятых станет фиксированная плата за патент на право работать. Патент можно покупать на срок от одного месяца стоимостью не более 1 тыс. рублей в месяц. Согласно инициативе, агрегаторы являются администраторами налоговых платежей для самозанятых, которые пользуются их услугами, — это любые сервисы, соединяющие заказчика и исполнителя.

За аккредитацией самозанятым гражданам нужно будет обратиться в сервис, с которым они хотят сотрудничать: последний обеспечит перечисление платы за патент, передачу информации в налоговую инспекцию и надзорный орган и проследит за законностью оказания услуги.

«Соответствующее решение совета будет подписано сегодня, мы начнем отрабатывать нашу инициативу, чтобы рассмотреть уже в сентябре, когда выйдет дума [после каникул], и отправить наверх. Как это пройдет, уже другой вопрос, но мы в любом случае с такой инициативой выходить будем», — отметил Дмитрий Комогоров.