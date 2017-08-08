Чемпионка парного Уимблдона и Олимпийских игр-2016 Екатерина Макарова выиграла престижный турнир City Open. В финале одиночного разряда 29-летняя россиянка обыграла немку Юлию Гергес (3:6, 7:6, 6:0). Примечательно, что в Вашингтоне Макаровой удалось отыграть дефицит в сет в трех решающих матчах подряд.

В четвертьфинале она перевела игру против второй ракетки мира Симоны Халеп в третий сет, прежде чем румынка отказалась продолжать из-за теплового удара, а в полуфинале обыграла Осиан Доден (3:6, 6:3, 6:4).

— Сама не знаю, как я победила, — призналась Екатерина Макарова. — В каждом матче я начинала медленно и пассивно, но в последний момент как-то успевала перестроиться и начать атаковать. Думаю, на этой неделе мне помогла голова. Я не сдавалась и верила, что могу задержаться на корте, играя очко за очком, не думая о счете. Так мне и удалось в трех матчах подряд развернуть игру в свою пользу. Я люблю этот турнир и очень рада получить этот титул в свою коллекцию.

Екатерина Макарова завоевала третий титул в своей одиночной карьере и первый за последние три года. Также на счету Екатерины победы в Истборне-2010 и Паттайе-2014. В понедельник, 7 августа, она поднялась на 16 строчек в рейтинге WTA и теперь занимает 42-е место. По словам спортсменки, она верит, что способна вернуться в топ-10. Напомним, уроженка Москвы — двукратная полуфиналистка одиночных турниров «Большого шлема» и экс-восьмая ракетка мира (2015).

Перспективы Екатерины Макаровой прокомментировал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

— Макарова способна вернуться в десятку лучших, — рассказал «Известиям» Шамиль Тарпищев. — Целая череда травм не позволяла ей выйти на свой привычный уровень, но сейчас она избавилась от них и, несомненно, пойдет по восходящей в рейтинге WTA. После парной победы на Уимблдоне она выглядит очень уверенно. Если в целом говорить про ситуацию в рейтинге WTA, то среди женщин очень много равных соперниц. В последние два года подтянулось много молодых и очень талантливых теннисисток. Поэтому на турнирах «Большого шлема» на победу претендует по 15–17 игроков. А выигрывает тот, кто находится в лучшей форме в этот конкретный период. Также очень многое теперь зависит от жребия.

Стоит отметить, что до победы в City Open сезон-2017 складывался для Екатерины Макаровой не лучшим образом. Победы Екатерины (над Доминикой Цибулковой в Дубае и Риме, Агнешкой Радванской в Штуттгарте и Ангелик Кербер на Roland Garros) сменялись поражениями, в том числе и от соперниц, стоящих в рейтинге заметно ниже. В итоге после Australian Open в списке лучших достижений Екатерины значились два выхода в третий круг — тех же турниров в Дубае и Риме. Хотя в предыдущие годы без как минимум 3–4 четвертьфиналов теннисистка не обходилась. В результате Макарова впервые с 2012 года покинула топ-30, а потом и топ-50.

— У Кати непростой год, — отметил заслуженный тренер России Виктор Янчук. — Она сменила тренера, с которым работала более 10 лет (Евгения Манюкова. — «Известия»), получила обидную травму, немного изменила свою игру. К этому надо привыкнуть, поэтому результаты в первые шесть месяцев не впечатляли. Считаю, что победа на Уимблдоне вернула ей уверенность в себе. В Вашингтоне она показала отличную физическую форму и психологическую устойчивость. Ей постоянно приходилось отыгрываться, вырывать победы. В финале она сумела переломить исход практически проигранного матча. Сейчас Кате надо немного передохнуть и вновь возвращаться в тур с хорошим настроением.

В ближайшие дни Макарову ждет новое испытание — матч первого круга на турнире в Торонто против непредсказуемой Пэн Шуай. Также в Канаде состоится возвращение их чемпионского дуэта с Еленой Весниной. На Rogers Cup россиянки посеяны под первым номером.

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